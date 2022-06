Sport e Salute: Cozzoli, 'Portiamo lo sport nelle città e nelle case degli italiani'

Roma, 23 giu. – (Adnkronos) – “Le comunità sono il centro dello sviluppo del modello sportivo pensato da Sport e Salute. E alle comunità dobbiamo andare incontro, portando lo sport in ogni comune italiano, vicino alle persone”. Così Vito Cozzoli, presidente e amministratore delegato di Sport e Salute S.p.A., durante l’evento “Missione Italia – 2021/2026 Pnrr dei Comuni e delle Città” organizzato a Roma dall’Anci.

“La sfida dello sport come strumento educativo e sociale è prima di tutto una sfida culturale. Lo sport è il migliore investimento del futuro – ha aggiunto Cozzoli -. La Carta Costituzionale sta per riconoscere il valore educativo e sociale del benessere psicofisico dell’attività sportiva. Sport e Salute sarà a fianco degli Enti locali e dell’Anci per portare lo sport in tutte le case degli italiani”. All’assemblea erano presenti, tra gli altri, il Ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi, il Presidente dell’Anci e Sindaco di Bari, Antonio Decaro, e il Capo di Gabinetto del Ministero dell’Istruzione, Luigi Fiorentino.