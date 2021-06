Sport e turismo a braccetto, Vezzali e Garavaglia firmano accordo

Roma, 17 giu. (askanews) – Firmato a Roma un protocollo d’intesa tra il Ministro del Turismo, Massimo Garavaglia e la Sottosegretaria di Stato con delega allo Sport, Valentina Vezzali. Un protocollo che punta ad individuare percorsi condivisi, iniziative e sinergie istituzionali per promuovere l’offerta turistica del Paese attraverso lo sport, consapevoli delle potenzialità derivanti dall’organizzazione di eventi sportivi sul territorio nazionale.

Turismo e sport vanno a braccetto, per una ripartenza dell’intero Paese.

Come spiega la sottosegretaria Valentina Vezzali:

“Questa ripartenza ha un alto valore simbolico. Aver firmato il protocollo d’intesa è importante perché sancisce un accordo tra sport e turismo che vanno a braccetto. Credo che il turismo sportivo sia un asset davvero strategico, una leva che può permettere allo sport di rialzarsi e al turismo di ripartire. Come dipartimento per lo Sport stiamo finanziando tantissimi progetti perché è importante promuovere lo sport anche attraverso le manifestazioni, ma attraverso lo sport è importante altresì portare persone sul territorio per poter conoscere la nostra Italia”.

Il ministro del Turismo, Massimo Garavaglia e la sottosegretaria Vezzali hanno poi fatto visita a Casa Azzurri, il centro allestito per consentire a tutti i tifosi di seguire gli Europei di calcio, visitando anche il Museo che custodisce, tra le altre cose, la Coppa del Mondo del 1982.