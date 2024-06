La SS Lazio, con un video postato sui social, ha svelato in anteprima la nuova maglia della stagione 2024/25

E’ firmata Mizuno la nuova maglia della SS Lazio, indossata nella prossima stagione 2024/25: il kit realizzato in poliestere 100% riciclabile, per le partite casalinghe, è stato indossato da Mario Gila e Christos Mandas, testimonial scelti dal club per il video.

I dettagli della nuova maglia

Il concept della nuova maglia riprende lo slogan “Unica Fede, Unica Passione”, applicato in ideogrammi nipponici sul retro della maglia, sotto il colletto. Mentre, sulla parte anteriore la scritta S.S. Lazio è in rilievo, tono su tono.

Sul cuore lo stemma della Lazio e a sinistra il logo Mizuno.

Il colore della maglia è il classico Airy Blue Lazio con l’inserimento di strisce Bianche e Blu Navy sul bordo del colletto e dei polsini. Pantaloncini total White e calzettoni con un inserto celeste sulla parte superiore. Nella collezione anche la maglia portiere, la maglia prepartita e due maglie da allenamento.

Il progetto è realizzato ed inserito all’interno di un modello geometrico, che omaggia i look anni ottanta.

L’impegno per la Sostenibilità

La produzione sostenibile e la riduzione dell’impatto di carbonio sono due punti fermi per Mizuno e Lazio: il nuovo kit, realizzato in poliestere 100% riciclabile, mantiene elevati standard di traspirabilità e qualità.

Per l’acquisto è disponibile da subito negli store ufficiali Lazio Style 1900 del club, sullo store online laziostylestore.com e presso i rivenditori autorizzati Mizuno e su mizuno.com.