Stabilicum, il progetto di legge elettorale che punta alla stabilità ma accende le opposizioni

Il centrodestra ha messo a punto una bozza chiamata Stabilicum: una legge elettorale a impianto proporzionale con un premio per la coalizione vincente e novità sulle candidature che ha già provocato forti contestazioni dall'opposizione

Una trattativa notturna ha portato alla definizione di una bozza che il centrodestra ha denominato Stabilicum. Il testo mira a garantire maggiore stabilità al governo mantenendo elementi di rappresentatività. La proposta sostituisce i collegi uninominali del sistema precedente con una formula prevalentemente proporzionale, corretta da un meccanismo pensato per favorire la governabilità: il cosiddetto premio di governabilità. Secondo fonti parlamentari, le scelte tecniche sono state ultimate dagli sherpa della maggioranza dopo incontri informali in serata. Il documento è stato quindi depositato in Parlamento dopo le ultime limature. Secondo le analisi quantitative dei gruppi, il testo è strutturato per ridurre la frammentazione legislativa e accelerare la formazione delle maggioranze.

Gli elementi chiave del nuovo impianto

Nel testo la bozza sopprime i collegi uninominali e introduce un sistema proporzionale con correttivo. La ripartizione dei seggi avverrebbe in base alla percentuale di voti raccolta dalle liste. Alle forze che superano una soglia prestabilita verrebbe attribuito un premio di maggioranza volto ad aumentare la capacità di governare. Le soglie di sbarramento restano in linea con il passato: 3% per i partiti singoli e 10% per le coalizioni. Non sono previste preferenze in scheda; permangono le pluricandidature e l’obbligo di equilibrio di genere nelle liste.

Il premio di governabilità: funzionamento e limiti

A seguito della soppressione delle preferenze in scheda, il testo chiarisce il meccanismo del premio di governabilità e le condizioni per la sua applicazione.

Il premio si attiva per la lista o la coalizione che ottiene il maggior numero di voti validi e supera il 40%. Alla Camera è previsto un tetto massimo di seggi assegnabili tramite il premio, pari al 15% del totale e comunque non superiore a 230 deputati. Al Senato il limite è fissato a 114 seggi, con la distribuzione effettuata su base regionale.

In una casistica residuale è prevista l’ipotesi di un ballottaggio tra le prime due coalizioni qualora entrambe raccolgano tra il 35% e il 40% dei voti. Tale procedura è concepita per garantire una maggioranza più definita in assenza di un vincitore chiaro al primo turno.

Ruolo del candidato premier e strumenti formali

In continuità con il meccanismo pensato per garantire una maggioranza più definita, la bozza introduce una novità procedurale sulla presentazione del candidato alla presidenza del Consiglio. Il nome non comparirà sulla scheda elettorale ma dovrà essere inserito nel programma di coalizione con la dicitura “da proporre al presidente della Repubblica”. La scelta formalizza una prassi che mira a chiarire le intenzioni delle forze politiche senza trasformare il voto in un referendum sul leader. Nei documenti si richiama inoltre la necessità di attuare le indicazioni della Corte costituzionale mediante un sistema proporzionale predeterminato finalizzato a conciliare pluralismo e governabilità.

Modalità di elezione e preferenze

In continuità con le indicazioni della Corte costituzionale, restano aperti i dettagli tecnici sul metodo di selezione dei parlamentari all’interno delle liste. Alcuni partiti sostengono l’introduzione delle preferenze, altri si oppongono. Le decisioni dovranno essere prese nei prossimi passaggi parlamentari.

La discussione riguarda anche il numero e la configurazione dei collegi plurinominali. Nel complesso, la bozza tende a ridurre il peso delle preferenze nella determinazione dei nominativi eletti, privilegiando logiche di lista finalizzate a garantire coerenza politica e governabilità.

Le reazioni politiche e le critiche dell’opposizione

In continuità con le modifiche sulle preferenze, la presentazione della bozza ha generato repliche immediate da parte dell’opposizione. I gruppi critici hanno denunciato l’assenza di un confronto preventivo e la mancata condivisione del testo con le forze parlamentari.

Secondo gli esponenti dell’opposizione, l’iniziativa è stata condotta in modo unilaterale e rischia di riscrivere regole fondamentali senza adeguata mediazione. Le critiche richiamano la Costituzione e sottolineano il principio che le norme che regolano la democrazia richiedono ampia partecipazione.

Le obiezioni si focalizzano sulla tempistica della proposta e sulla priorità attribuita alla riforma rispetto ad altre emergenze sociali ed economiche. I parlamentari dell’opposizione hanno chiesto l’apertura di sedi di confronto istituzionale e la calendarizzazione di audizioni per approfondire gli aspetti tecnici del testo.

Implicazioni politiche e prospettive

In seguito alle richieste di audizione e confronto istituzionale, i tecnici della maggioranza devono ora limare i dettagli procedurali. La ratifica finale spetta ai leader: Giorgia Meloni, Matteo Salvini, Antonio Tajani e Maurizio Lupi dovranno approvare i nodi più controversi.

Se il testo otterrà la firma dei vertici, l’iter parlamentare potrà accelerare e la norma sarà depositata per l’avvio della discussione. L’assenza di un confronto sostanziale con l’opposizione aumenta invece il rischio di conflitto politico e mette in discussione la legittimazione del nuovo sistema.

La maggioranza procede sul piano procedurale, mentre l’opposizione insiste per audizioni e calendarizzazione. Si attendono le decisioni dei leader, che determineranno tempi e modalità dell’esame parlamentare.

Si prosegue con la fase di limatura tecnica e politica prima dell’avvio dell’esame parlamentare. Le audizioni richieste hanno messo in evidenza profili costituzionali e procedurali che richiederanno chiarimenti formali. Stabilicum viene presentato dalla maggioranza come uno strumento per favorire la formazione di governi più duraturi, ma solleva questioni sul ruolo del candidato premier, sulle soglie di rappresentanza e sui meccanismi di correzione dei risultati.

Gli organi di competenza dovranno ora tradurre le osservazioni dei tecnici in emendamenti coerenti con l’assetto costituzionale. Il confronto parlamentare definirà la redazione finale del testo e le procedure di ratifica. Dal lato istituzionale, resta centrale il rapporto con il Quirinale e la necessità di compatibilità con i principi del sistema rappresentativo.

Il dibattito politico continuerà a influenzare i tempi e le modalità dell’esame, con possibili ulteriori audizioni di esperti. Si attende che le decisioni dei leader determinino il calendario parlamentare e le scelte tecniche residue.