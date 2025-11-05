Stadio Milano: firmato rogito per compendio immobiliare San Siro**

Milano, 5 nov. (Adnkronos) - È stato firmato dal Comune di Milano e dalla società Stadio San Siro, nella giornata odierna, l’atto notarile relativo alla compravendita del compendio immobiliare comprensivo dello stadio Giuseppe Meazza, qualificato, nell’ambito del vigente Pg...

Milano, 5 nov. (Adnkronos) – È stato firmato dal Comune di Milano e dalla società Stadio San Siro, nella giornata odierna, l’atto notarile relativo alla compravendita del compendio immobiliare comprensivo dello stadio Giuseppe Meazza, qualificato, nell’ambito del vigente Pgt-Piano di governo del territorio, quale 'Grande funzione urbana San Siro', a seguito della proposta presentata da Ac Milan e Fc Internazionale Milano, ai sensi dell’art.

4, comma 13, del d.lgs. 28 febbraio 2021 n. 38 ('Legge Stadi'). Lo rende noto il Comune di Milano.