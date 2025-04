Un ragazzo di 23 anni arrestato per minacce alla ex fidanzata, un fenomeno in crescita

Il caso di stalking che ha colpito una giovane

Un episodio inquietante di stalking ha scosso la comunità locale, coinvolgendo un ragazzo di 23 anni che ha minacciato la sua ex fidanzata con messaggi agghiaccianti. La giovane, di soli 20 anni, ha raccontato agli investigatori di aver interrotto la relazione lo scorso 16 aprile, dopo una lite.

Da quel momento, il giovane ha iniziato a tempestare la ragazza di messaggi minatori, arrivando a dichiarare: “Sia chiaro, tu muori, magari tra vent’anni, ma ti ammazzo, oggi non ne esci viva”. Questo comportamento ha portato all’intervento dei carabinieri e all’arresto del ragazzo, che già presentava precedenti per maltrattamenti.

Le motivazioni dietro il gesto

Il giovane, che attualmente vive senza una casa e senza lavoro, ha giustificato le sue azioni con una lettera in cui afferma di comprendere perché alcuni ragazzi, come Filippo Turetta, possano arrivare a compiere atti estremi. “Non giustifico il gesto in sé, ma comprendo e giustifico con tutta la mia forza il motivo”, ha scritto. Questa affermazione ha sollevato interrogativi sulla salute mentale e sulle pressioni sociali che possono portare a tali comportamenti. La giovane vittima ha descritto il suo stato d’animo, evidenziando la paura e l’ansia che ha vissuto a causa delle minacce ricevute.

Un fenomeno in crescita

Il caso di questo giovane è solo uno dei tanti episodi di stalking che si registrano nel nostro paese. Secondo recenti statistiche, il fenomeno è in crescita, con un aumento significativo dei casi segnalati alle autorità. Le vittime di stalking spesso si trovano in una situazione di isolamento e paura, rendendo difficile per loro chiedere aiuto. È fondamentale che la società prenda coscienza di questo problema e che vengano attuate misure efficaci per proteggere le vittime e prevenire tali comportamenti violenti. La questione dello stalking è complessa e richiede un approccio multidisciplinare, coinvolgendo non solo le forze dell’ordine, ma anche servizi sociali e supporto psicologico.