Lulù Selassié condannata per stalking a seguito della denuncia dell'ex fidanzato Manuel Bortuzzo

La relazione tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié, iniziata oltre due anni fa nella casa del Grande Fratello e terminata poco dopo, è ora al centro di un procedimento legale. Il nuotatore paralimpico avrebbe vissuto un vero e proprio incubo: messaggi incessanti, pedinamenti, minacce e persino aggressioni da parte della ragazza.

Lulù Selassié a processo per stalking e minacce

Lucrezia Hailé Selassié è stata condannata a indossare il braccialetto elettronico per atti persecutori nei confronti di Manuel Bortuzzo. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, il tribunale ha respinto la richiesta dei suoi legali di revocare la misura, sostenendo che il braccialetto non dovesse essere rimosso, nonostante le difficoltà che potrebbe comportare per la sua carriera da influencer.

L’udienza è stata fissata dal gip per il prossimo 28 gennaio. L’imputata avrebbe scelto di ammettere la sua ossessività e gli atti impulsivi e incontrollabili, optando per il rito abbreviato.

Nel capo di imputazione, i pubblici ministeri affermano che la ragazza ha causato al suo ex una condizione di ansia e paura, instillando in lui un concreto timore per la propria sicurezza, tanto da costringerlo a cambiare le sue abitudini quotidiane, arrivando a bloccarla e a non sentirsi libero di muoversi serenamente o intraprendere una nuova relazione.

Lulù Selassié a processo per stalking e minacce: la denuncia di Manuel Bortuzzo

Nel settembre del 2021, la ragazza era entrata nella casa del Grande Fratello insieme alle sorelle Jessica e Clarissa. Tuttavia, il suo percorso nel reality è stato inevitabilmente influenzato dalla relazione che ha intrapreso con Manuel Bortuzzo.

La ragazza non avrebbe mai accettato la fine della relazione con Manuel Bortuzzo e, nei due anni successivi, lo avrebbe tormentato e perseguitato al punto che, la scorso estate, l’atleta ha scelto di denunciarla per stalking.

Lulù Selassié si sarebbe spinta fino a minacciare l’ex:

“Se non stai con me ti ammazzo e mi ammazzo“, gli avrebbe detto in un’occasione.

Inoltre, la giovane sarebbe arrivata al punto di seguirlo mentre si trovava in ospedale a Latina per degli accertamenti, insultando i medici che le impedivano di vederlo. In questa occasione, avrebbe dato calci alla porta della sala operatoria, travolta dalla rabbia.

Selassié non si è limitata a seguirlo in Italia, ma lo avrebbe anche raggiunto all’estero. Nel 2023, mentre Manuel Bortuzzo era impegnato nei campionati di nuoto a Manchester, la ragazza ha prenotato una stanza nello stesso albergo e gli avrebbe lasciato un biglietto sotto la porta con scritto:

“Amore mio, ti aspetto nella mia stanza“.

Un episodio simile sarebbe accaduto in Portogallo durante i mondiali paralimpici, quando Selassié gli avrebbe scritto il numero della sua stanza con il messaggio:

“Sono qui per te“. In quella circostanza, dopo il rifiuto di Bortuzzo, Lulù lo avrebbe aggredito fisicamente, schiaffeggiandolo.