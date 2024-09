Manuel Bortuzzo ha ottenuto una vittoria alle Paralimpiadi, ma LulÃ¹ SelassiÃ© non ha mostrato alcuna reazione.

Ieri, Manuel Bortuzzo ha arricchito il medagliere dell'Italia alle Paralimpiadi aggiudicandosi un pregiato bronzo nei 100 metri rana. "Non trovo le parole, è un'emozione indescrivibile. Durante l'ultima vasca riflettevo su quanto impegno ho messo per raggiungere questo traguardo. Desidero abbraccia...

Ieri, Manuel Bortuzzo ha arricchito il medagliere dell’Italia alle Paralimpiadi aggiudicandosi un pregiato bronzo nei 100 metri rana. “Non trovo le parole, è un’emozione indescrivibile. Durante l’ultima vasca riflettevo su quanto impegno ho messo per raggiungere questo traguardo. Desidero abbracciare a pieno questo momento. Questa medaglia, per me, vale come un Oro. Solo partecipare a questa competizione era già un grandioso obiettivo”. Numerosi sono stati gli omaggi e le congratulazioni che gli sono piovuti dai suoi ex colleghi del Grande Fratello Vip, benché Manuel abbia scelto di non citare quella esperienza nella sua biografia.

Aldo Montano ha condiviso un post su Instagram dedicato a lui: “Bronzone straordinario, sei il nostro orgoglio”, mentre molti altri hanno commentato il post di Manuel sull’assegnazione della medaglia. Jo Squillo ha esclamato “Bravissimo Manuel!”, seguita da Gianmaria Antinolfi che ha detto “L’hai meritata alla grande!”. Alex Belli ha aggiunto “Eroe Manu”, ed infine Alessandro Basciano e Manila Nazzaro semplicemente lo hanno chiamato “Fratello!” e “Manu! Eravamo tutti lì con te in spirito!”.

Tuttavia, la mancanza più notevole è stata quella di Lulù Selassié, con cui Manuel Bortuzzo ha avuto una relazione durante il loro soggiorno nella Casa.

