Il bilancio pluriennale dell'Unione europea, del valore di circa €2 trilioni, è al centro di una contrapposizione crescente tra i due capi di stato più influenti del blocco. In vista del vertice di due giorni a Bruxelles, le tensioni interne a Francia e Germania stanno limitando la capacità di Emmanuel Macron e Friedrich Merz di giocare il ruolo di mediatore indispensabile.

Pressioni politiche interne su Emmanuel Macron e Friedrich Merz

Il premier francese si trova a dover gestire una campagna presidenziale che culminerà l'anno prossimo, mentre la sua popolarità è costantemente attaccata da Marine Le Pen e da Jean-Luc Mélenchon. Entrambi i leader d'opposizione dipingono qualsiasi concessione su tagli al budget come un tradimento verso i contribuenti francesi.

In una dichiarazione tenuta al 26° piano del The Hotel di Bruxelles, Le Pen ha definito le trattative accelerative un tentativo di zittire la democrazia aggiungendo: “Tutto questo non è serio”.

Rischio per la campagna presidenziale francese

Macron, che lascerà la presidenza nel corso del prossimo anno, è consapevole che qualsiasi compromesso sul budget potrebbe essere trasformato in arma politica da parte dei suoi avversari.

Un accordo percepito come troppo conciliatorio rischierebbe di alimentare il discorso di Le Pen e di Mélenchon, minacciando di indebolire il suo sostegno elettorale a pochi mesi dalle elezioni presidenziali di aprile.

Le critiche al governo tedesco

Da parte sua, Friedrich Merz deve confrontarsi con un clima di sfiducia interno dopo le recenti sconfitte delle forze di centro-destra alle elezioni statali dominati dall'Alternative für Deutschland. Il cancelliere ha dichiarato di preferire nessun accordo piuttosto che un aumento del flusso di denaro verso Bruxelles, temendo che la percezione di “spesa europea” possa indebolire il suo supporto nazionale. La pressione è ulteriormente amplificata da lobby industriali come il BDI, che hanno sollecitato una risposta più ambiziosa del governo tedesco.

Il vertice di Bruxelles e le ripercussioni sul bilancio pluriennale

Nel contesto del summit, il co-presidente del lavoro del Parlamento europeo, Siegfried Mureșan, ha sottolineato l'urgenza di adottare il MFF per garantire competitività, sicurezza e sostegno a agricoltori e ricercatori. La sua affermazione – “Ritardi e divisioni persistenti nel Consiglio sono preoccupanti” – riflette la crescente inquietudine tra gli Stati membri. Nonostante le divisioni, la struttura fondamentale del budget rimane: i paesi più grandi devono trovare un compromesso su tagli e nuove fonti di finanziamento.

Le proposte di finanziamento alternative

Il ministro francese per l'Europa, Benjamin Haddad, ha proposto di ampliare le risorse proprie dell'UE, come le imposte sul gioco d'azzardo online, anziché ricorrere a tagli drastici. La Germania, pur accogliendo l'idea di nuove risorse, ha espresso scetticismo sulla loro capacità di coprire il fabbisogno complessivo. Entrambe le nazioni concordano, però, sulla necessità di stabilizzare i contributi nazionali per mantenere l'equilibrio del sistema finanziario europeo. La speranza è che, al termine delle due giornate di lavoro a Bruxelles, i leader riescano a superare le rispettive contraddizioni interne e a firmare un accordo che consenta all'UE di procedere con il suo budget da €2 trilioni.