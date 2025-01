Donald Trump ha presentato alla Casa Bianca il “Progetto Stargate“, un piano ambizioso per investire fino a 500 miliardi di dollari in infrastrutture per l’intelligenza artificiale. Nonostante l’entusiasmo generale, emergono dubbi sulla sostenibilità finanziaria. Musk si è mostrato scettico, dichiarando che non ci sono abbastanza soldi a disposizione.

Stargate Trump: Musk scettico sul piano da 500 miliardi

Questo colossale progetto, sostenuto da OpenAI, Oracle, SoftBank e il fondo degli Emirati Arabi Uniti Mgx, punta a raddoppiare i data center esistenti nel Paese, a partire dal Texas, con l’obiettivo di creare 100.000 nuovi posti di lavoro.

Oracle contribuirà con il suo know-how nei data center, OpenAI si occuperà della gestione operativa, SoftBank fornirà supporto finanziario e Mgx porterà capitali freschi. Anche aziende come Microsoft, Nvidia e Arm sono coinvolte nella partnership. L’iniziativa, che vedrà investimenti iniziali di 100 miliardi di dollari nei primi anni, mira a consolidare la leadership americana nell’IA e a stimolare la reindustrializzazione degli Stati Uniti.

“È di gran lunga il più grande progetto di infrastruttura di IA nella storia. Il governo renderà possibile la sua facile realizzazione, perché quando in gioco è l’artificial intelligence vogliamo tenerla in questo Paese, la Cina è un concorrente, altri sono concorrenti. Io aiuterò molto attraverso provvedimenti d’emergenza, perché abbiamo un’emergenza, dobbiamo costruire questi progetti”, ha dichiarato Donald Trump.

Sam Altman, CEO di OpenAI, ha definito il progetto come il più grande investimento nella storia delle infrastrutture per l’intelligenza artificiale, ringraziando Trump per il suo sostegno. Anche Masayoshi Son di SoftBank e Larry Ellison di Oracle hanno elogiato il piano, sottolineando il potenziale dell’IA nel risolvere sfide globali.

Le perplessità di Elon Musk

Elon Musk, fondatore di Tesla e grande sostenitore di Trump, si è mostrato scettico, dichiarando su X:

“Non hanno le risorse”.

Musk ha espresso scetticismo sulla reale disponibilità di fondi, insinuando che le aziende coinvolte potrebbero dover ricorrere a obbligazioni o investitori esterni. Inoltre, ha aggiunto che SoftBank, uno dei principali partner del progetto, avrebbe garantito meno di 10 miliardi di dollari.

Le perplessità si basano anche su precedenti promesse di investimenti, come il progetto Foxconn del 2017, ridimensionato negli anni successivi. Inoltre, il dibattito intorno ai rischi dell’IA, dalla governance ai costi sociali, rimane acceso.

Il nuovo progetto di Trump

L’iniziativa rappresenta il primo grande passo della nuova amministrazione Trump, che punta a un’era di deregolamentazione e innovazione tecnologica. Tra i suoi primi atti, il presidente ha abrogato regolamenti introdotti dall’amministrazione Biden per la sicurezza nell’IA e ha creato lo USAI Safety Institute per linee guida volontarie, lasciando ampi margini di manovra alle aziende tech.

Il piano Stargate si inserisce in un contesto di investimenti crescenti nel settore dell’IA. Microsoft, Amazon e altri giganti tecnologici hanno già annunciato piani miliardari per rafforzare le loro infrastrutture. Secondo McKinsey, la domanda di data center triplicherà entro il 2030, sostenendo ulteriormente questo slancio.

Dunque, il Progetto Stargate, sebbene accolto con ottimismo dai partner coinvolti, resta oggetto di scrutinio per la sua ambizione e i suoi rischi.