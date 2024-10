Ogni mercoledì ritorna “Chi l’ha visto?”, il programma di indagine guidato da Federica Sciarelli, che sarà trasmesso questa sera, 9 ottobre, con nuovi resoconti e informazioni mai divulgate prima: l’appuntamento è fissato per le 21:20 su Rai 3. Come consuetudine, l’episodio di stasera presenterà al pubblico italiano varie vicende di persone scomparse e situazioni misteriose. Tra i temi trattati ci sarà anche il caso di Mara Favro, la donna sparita in circostanze poco chiare l’8 marzo scorso.

Programma di indagine guidato da Federica Sciarelli

“Chi l’ha visto?” riesce da sempre a coinvolgere un vasto pubblico grazie al suo servizio pubblico e alla sua capacità di essere un valido supporto per chi cerca risposte e verità. Non ci resta quindi che sintonizzarci per scoprire le novità di questa sera.