Stasera tutto è possibile, Stefano De Martino cade a terra e sbatte la schiena: come sta il conduttore?

Incidente per Stefano De Martino durante l’ultima puntata di Stasera tutto è possibile. Il conduttore, durante un gioco con alcuni ospiti, è caduto a terra, sbattendo forte la schiena sul pavimento.

Stasera tutto è possibile: Stefano De Martino cade

L’ultima puntata di Stasera tutto è possibile ha visto andare in scena una brutta caduta. Vittima dell’incidente è lo stesso conduttore Stefano De Martino che, durante un gioco, è scivolato a terra, sbattendo forte la schiena sul pavimento. Quanti erano in studio si sono preoccupati e sono andati in suo soccorso.

Dal gioco all’incidente il passo è breve

Stefano De Martino è caduto durante il gioco Crazy Cup, in cui due coppie cercano di trasportare con la fronte un bicchiere colmo di acqua verso una caraffa vuota. A sfidarsi la squadra la squadra rossa, composta da Nathalie Guetta ed Ema Stokholma, e quella blu, ossia Herbert Ballerina e Giovanni Esposito. La battaglia si è conclusa con l’incidente del conduttore di Stasera tutto è possibile.

Come sta Stefano De Martino?

“Che botta“, hanno esclamato i presenti quando hanno visto Stefano cadere a terra. Il conduttore, dopo che il gioco si è concluso, ha iniziato a tirare l’acqua ad alcuni dei suoi ospiti ed è scivolato rovinosamente a terra. Fortunatamente, si è subito rialzato e, al momento, sembra ancora tutto intero.