Il caso Garlasco continua ad essere al centro della cronaca italiana e dopo i presenti nuovi elementi utili a riscostruire quanto successo nella villetta quella mattina di metà agosto del 2007 arriva anche l’opportunità di sapere la verità da parte di una delle cugine di Chiara, Stefania, la vetrina un programma televisivo molto noto.

Stefania Cappa, chi è la cugina di Chiara Poggi

Stefania Cappa è la cugina di Chiara Poggi e attualmente svolge il ruolo di avvocato, iscritto all’albo dal 2012 presso lo studio di famiglia ed in particolare si occupa di diritto sportivo.

La sua vita privata la vede come moglie di Emanuele Airoldi, nipote dell’editore Rizzoli oltre che famoso campione di equitazione.

Riguardo al caso Garlasco lei ha sempre ammesso di sapere delle cose che nessuno ha mai rivelato in oltre 18 anni dalla morte della cugina ma ha sempre posto il vincolo di farsi pagare profumatamente per rivelarle.

La sua presenza (annullata) a Belve Crime

Il palinsensto televisivo si prepara al cambio di stagione e tra i programmi estivi vi è il ritorno, con la seconda stagione, di Belve Crime, spin-off del programma “Belve” condotto sempre da Francesca Fagnani.

La prima edizione è stata un successo, in particolare la puntata dove è stato protagonista Massimo Bossetti che ha esposto la propria versione sul caso di Yara Gambirasio, per cui è stato condannato all’ergastolo.

Nella nuova stagione doveva comparire Stefania Cappa, portando i fatti da lei conosciuti sull’omicidio di Garlasco, come riportato da The Social Post ma tutto è stato annullato a causa di una richiesta di cachet troppo alta.

Cappa infatti avrebbe chiesto 15 mila euro, una cifra fuori dal budget della produzione. L’accordo quindi sarebbe saltato per motivi prettamente economici. Ecco quindi che con il suo forfait si fanno largo altri possibili nomi di caratura, uno su tutti Raffaele Sollecito che se accettasse porterebbe il caso Amanda Knox – Meredith Kercher di nuovo all’attenzione del pubblico.

A breve scopriremo gli ospiti ufficiali delle puntate, di sicuro però questo colpo di scena cambia davvero tutto, facendo capire che nulla può essere certo fino a che effettivamente vi sia la certezza.