Stefania Orlando ha espresso il suo parere riguardo alle voci di una possibile relazione con Furkan Palali, noto per il suo ruolo in Terra Amara.

Stefania Orlando ha recentemente risposto alle voci di un possibile coinvolgimento romantico con Furkan Palali, attore noto per il suo ruolo in Terra Amara. Le foto dei due insieme, catturate dai fotografi del gossip e circolate sul web, hanno alimentato le speculazioni. Furkan è anche destinato a partecipare a Ballando con le Stelle, come annunciato su un profilo Instagram del programma. Stefania e Furkan sono stati visti a cena al ristorante Met a Ponte Milvio, in compagnia di Anna Pettinelli e un altro attore del loro stesso spettacolo. Si diceva che avessero un legame stretto, nonostante l’affermazione dell’attore 37enne di essere single.

Tuttavia, Orlando ha smentito queste voci durante la sua apparizione su Pomeriggio 5, condotto da Myrta Merlino. Ha dichiarato che la loro relazione era puramente platonica e che si trattava solo di una cena tra amici. Stefania ha sottolineato che ha un ruolo di insegnante d’italiano per Furkan. La loro connessione, ha detto, è professionale dato che condividono lo stesso agente.

Palali, nel frattempo, si prepara per esibirsi su Rai1 in Ballando con le Stelle nelle prossime settimane.