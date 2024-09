Stefano De Martino si è scontrato con Amadeus, un contrasto che ha avuto un alto costo per Rai e Nove. Questo è a causa della situazione riguardante i premi di valore elevato vinti durante i primi episodi.

La competizione tra Stefano De Martino e Amadeus in "Affari Tuoi" e "Chissà chi è" ha causato un impatto finanziario notevole per la Rai e Nove, con premi record assegnati che superano, in totale, un milione di euro in 23 episodi per il primo e 499 mila euro in 5 episodi per il secondo. L'intensificazione della rivalità tra i due conduttori è evidente, e anche se Nove non ha problemi a offrire premi cospicui, la mole di guadagni ha suscitato preoccupazioni tra i dirigenti di Discovery e di viale Mazzini. Infine, i dati di ascolto favoriscono "Affari Tuoi", che ha raggiunto 5.402.000 spettatori e un share del 26,4%, contro i 745.000 telespettatori e uno share del 3,7% di "Chissà Chi".

Nove ha messo insieme un team stellare per sfidare i programmi di punta delle emittenti meglio consolidate, Rai e Mediaset. L’arruolamento di Amadeus è stato visto come una significativa dichiarazione di “battaglia”, soprattutto dopo l’integrazione di Fabio Fazio nell’anno precedente. Per questa ragione, paragonare “Affari Tuoi” a “Chissà chi è” non è considerato un errore.

Episodi straordinari come quello recente di “Affari Tuoi” potrebbero aiutare l’ex coniuge di Belen a spuntarla nella competizione degli ascolti. Ornella, la concorrente della Sicilia, ha guadagnato 300 mila euro in un solo episodio memorabile. I social media l’hanno definito uno dei più incantevoli di sempre. De Martino ha risposto con umorismo al premio considerevole vinto dalla concorrente, affermando: “Da domani non ci sarò più”.

Le statistiche non mentono: ‘Affari Tuoi’ ha fatto incetta di spettatori, raggiungendo la cifra di 5.402.000 e un share del 26,4%. Sul canale Nove, il programma ‘Chissà Chi’ si è fermato a 745.000 telespettatori, con uno share del 3,7%.