La recente puntata di Affari Tuoi, trasmessa su Rai Uno mercoledì 9 ottobre, ha avuto momenti di grande confusione, ma anche di straordinaria ironia, con il lato b di Stefano De Martino al centro dell’attenzione. Il conduttore ha mostrato imbarazzo per le osservazioni fatte da una concorrente… Anche se, a quanto pare, la sua parte del corpo durante il programma, nonostante tutto, sembrava non aver colpito nel segno! Ma in che modo il gluteo di Stefano si ricollega alla partita di Alessia dalla Calabria? Scopriamo insieme cosa è avvenuto nell’ultimo episodio del celebre game show italiano!