Un grave incidente si è verificato nel pomeriggio a Stoccolma: un autobus di linea a due piani si è schiantato contro una pensilina nel centrale quartiere di Östermalm. Sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorsi, tra cui ambulanze e un elicottero di emergenza.

Tragedia a Stoccolma: autobus si schianta contro pensilina, morti e feriti

Secondo quanto riportato dalla CNN, diversi passeggeri e persone presenti sul luogo dell’impatto hanno riportato ferite gravi.

“Non conosciamo ancora il numero esatto dei feriti, ma stiamo supportando il personale medico sul posto”, avrebbe dichiarato Oscar Davila dei servizi di emergenza, come riportato dal quotidiano svedese Aftonbladet.

La polizia ha confermato la presenza di alcune vittime, ma non ha fornito cifre precise. Al momento le cause dell’incidente, avvenuto poco dopo le 15, rimangono ignote e sono in corso le indagini.

Nel frattempo, le autorità avrebbero proceduto al fermo del conducente del bus. L’incidente è stato qualificato come omicidio colposo aggravato, una decisione che evidenzia la gravità dell’accaduto, pur senza chiarire al momento le cause che hanno portato il veicolo a uscire di controllo.