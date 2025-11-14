Un incidente frontale tra due camion a Fosso Ghiaia, frazione di Ravenna, ha provocato un bilancio pesantissimo. Lo scontro, avvenuto nei pressi di una cava, ha mobilitato Carabinieri, Vigili del Fuoco e personale sanitario del 118, che hanno operato ore sul luogo della tragedia.

Ravenna, incidente frontale tra camion

Un drammatico incidente si è verificato nella tarda mattinata di oggi a Fosso Ghiaia, frazione di Ravenna, quando due camion si sono scontrati frontalmente in via Masullo, una strada secondaria nei pressi di una cava locale.

Entrambi i mezzi erano impegnati nel trasporto di materiale proveniente dalla cava. Sul posto sono immediatamente intervenuti i Carabinieri di Milano Marittima, il personale sanitario del 118 con ambulanza e auto medicalizzata, e i Vigili del Fuoco di Cervia, supportati da un’autogrù proveniente dalla sede centrale di Forlì-Cesena.

Ravenna, incidente frontale tra camion: il bilancio è drammatico

Secondo le prime ricostruzioni riportate da Il Resto del Carlino, i due camion procedevano in direzioni opposte: uno stava entrando nella cava, l’altro ne usciva. A seguito dello scontro, il conducente di un mezzo pesante, un uomo di 60 anni, è deceduto all’interno della cabina.

L’altro, un 43enne, è stato estratto dalle lamiere e trasferito con codice di massima gravità all’ospedale Bufalini di Cesena, con l’ausilio dell’elisoccorso.

Le autorità stanno ancora accertando le cause dell’incidente e non escludono un possibile malore di uno dei conducenti.