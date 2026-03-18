La Turchia ha annunciato un ulteriore intervento difensivo sul proprio territorio per contrastare l’arrivo di missili provenienti dall’Iran che potrebbero colpire la nazione dopo che sono stati sventati due attacchi missilistici negli scorsi giorni, anche questo fronte si sta facendo caldo ed è giunto il momento di difendersi adeguatamente.

Il Patriot assegnato dagli alleati

Il sistema Patriot non è una novità per la difesa turca dato che uno è già stato schierato a difesa dei cittadini e della nazione presieduta da Erdogan.

E’ arrivata la necessità di schierarne un altro e quindi la nazione si è appoggiata al sistema alleato, di stanza a Ramstein in Germania che invierà un secondo Patriot.

Quello tedesco non è il solo patriot, in quell’area vi è già quello spagnolo, di conseguenza l’aggiungersi di Patriot è una sicurezza di maggior difesa in caso di attacchi.

Missili schierati nella base di Adana

Questi nuovi missili saranno schierati nel sud del paese, nell’area di Adana dove c’è una base militare.

La decisione è arrivata dopo che è stato intercettato, nei giorni scorsi, un terzo missile in arrivo dall’Iran, l’intervento è stato effettuato dalla NATO che ha difeso l’area turca.

Tuttavia la sola difesa NATO non basta ed ecco quindi la decisione di schierare altri due missili, come riportato da Ansa.it