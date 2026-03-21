La guerra in Iran continua, con Usa e Israele che non si fermano e da Teheran cercano di ribattere colpo su colpo. I media iraniani fanno sapere che gli Stati Uniti e Israele hanno attaccato l’impianto nucleare di Natanz.

Guerra in Iran, missili contro la base americana Diego Garcia

Un altro giorno di guerra in Iran. La Repubblica islamica ha lanciato dei missili balistici a raggio intermedio contro la base militare american-britannica di Diego Garcia, che sorge sull’isola nell’Oceano Indiano, senza però colpirla, come ha annunciato il Wall Street Journal. L’attacco è stato confermato anche da Teheran. Proseguono anche gli attacchi dell’Iran a Israele e le minacce verso i Paesi del Golfo, con la questione dello Stretto di Hormuz che non accenna a sbloccarsi.

Guerra in Iran, nuovo attacco da parte di Usa e Israele: colpito l’impianto nucleare di Natanz

Usa e Israele continuano ad attaccare l’Iran, i due Stati hanno infatti attaccato l’impianto nucleare iraniano di Natanz, come dichiarato dall’organizzazione per l’energia atomica della Repubblica Islamica e come riportato dai media iraniani. Al momento non è stata segnalata nessuna fuga radioattiva in seguito all’attacco da parte di Usa e Israele. La tensione in Medio Oriente si fa sempre più alta.