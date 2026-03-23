Incidente aereo a Putumayo: un Hércules si schianta dopo il decollo con truppe a bordo

Un C-130 Hércules della Forza aerea colombiana è caduto dopo il decollo da Puerto Leguízamo; il bilancio provvisorio parla di otto vittime, più di 80 feriti e numerosi ricoveri a Florencia e Bogotá

Un incidente aereo ha colpito il sud della Colombia: un velivolo militare Lockheed Martin Hércules modello C-130 è precipitato nelle fasi successive al decollo da Puerto Leguízamo, nel dipartimento di Putumayo. Le autorità locali e nazionali hanno confermato un primo bilancio che parla di almeno otto persone decedute e di oltre 80 feriti, con alcune condizioni definite critiche dai soccorritori. Il governatore locale, Jhon Gabriel Molina, ha fornito l’aggiornamento più recente sul numero delle vittime e dei feriti, sottolineando la delicatezza della situazione e la necessità di ulteriori verifiche per chiarire la dinamica dell’incidente.

Chi era a bordo e prime ricostruzioni

Secondo le informazioni ufficiali, sul C-130 viaggiavano complessivamente 125 persone, tra cui 112 membri dell’esercito, due agenti di polizia e l’equipaggio di volo. Le cifre riportate dalle diverse fonti private e pubbliche presentano lievi variazioni, ma il dato degli oltre ottanta feriti e degli otto morti è stato confermato come base provvisoria. È importante sottolineare che le autorità nazionali hanno definito lo stato di alcuni passeggeri come da chiarire, sia per l’identificazione che per la gravità delle lesioni riportate.

Localizzazione dell’incidente e contesto operativo

Il luogo dello schianto si trova nelle immediate vicinanze della pista di Puerto Leguízamo, in una zona dell’Amazzonia meridionale colombiana caratterizzata da accessi logistici complessi. Le squadre di soccorso, incluse unità militari, sono intervenute sul posto con procedure di emergenza attivate immediatamente: il termine protocollo di assistenza è stato usato dalle autorità per descrivere le misure operative messe in campo per i feriti e per le famiglie delle vittime.

Soccorso, trasferimenti e condizioni dei feriti

Le operazioni di recupero e assistenza medica hanno coinvolto ospedali regionali e strutture nazionali: alcuni pazienti sono stati trasferiti alle strutture di Florencia e Bogotá per ricevere cure specialistiche. Le autorità sanitarie hanno indicato che almeno quattordici persone sono in condizioni critiche, con necessità di interventi immediati. È stata attivata la rete sanitaria nazionale per coordinare i trasferimenti, le disponibilità dei posti letto e il supporto alle famiglie colpite dall’evento.

Gestione delle emergenze e comunicazione alle famiglie

Le istituzioni hanno reso noto che sono stati attivati canali dedicati per informare i parenti e fornire supporto psicologico e pratico: l’attivazione di un canale istituzionale di comunicazione è parte del protocollo standard in eventi di massa. Il Ministero della Difesa ha inoltre precisato che sono in vigore tutte le procedure previste per l’assistenza alle vittime e per la gestione delle conseguenze a breve termine.

Dichiarazioni ufficiali e avvio delle indagini

Il presidente Gustavo Petro ha confermato l’attivazione delle strutture sanitarie nazionali e ha invitato alla prudenza, ricordando che le cause restano per ora sconosciute e saranno oggetto di indagini. Anche il ministro della Difesa, Pedro Sánchez, ha annunciato l’attivazione dei protocolli di indagine e di assistenza, chiedendo di evitare speculazioni fino a quando non saranno disponibili riscontri ufficiali. Le autorità competenti stanno raccogliendo dati tecnici, registrazioni e testimonianze per ricostruire la sequenza degli eventi che ha portato al cedimento del volo.

Aspetti legali e procedurali dell’inchiesta

L’indagine coinvolgerà esami su manutenzione, documentazione di volo, formazione dell’equipaggio e condizioni operative del velivolo. Il termine indagine tecnica è usato per descrivere le analisi sui componenti aeronautici e sui dati di volo, mentre le autorità civili e militari collaboreranno per chiarire se ci siano responsabilità amministrative o strutturali legate all’incidente.

La tragedia ha acceso il dibattito pubblico sulle condizioni e sulla modernizzazione della flotta militare: il presidente ha ricordato la necessità di accelerare i piani di ammodernamento delle forze armate, mentre i responsabili politici dovranno rispondere alle richieste di trasparenza e responsabilità. Nel frattempo, le operazioni di soccorso proseguono e la priorità rimane la cura delle persone coinvolte e la piena ricostruzione dei fatti da parte degli organi competenti.