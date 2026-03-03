Stop alle polizze guerra per le navi nello Stretto di Hormuz: conseguenze per il trasporto energetico

La sospensione delle polizze guerra per le navi nel Golfo ha lasciato petroliere danneggiate e centinaia di imbarcazioni bloccate, con effetti immediati sui prezzi di petrolio e gas e sulle tariffe di assicurazione

Le principali compagnie di assicurazione hanno deciso di cancellare le coperture per il rischio bellico sulle traversate nel Golfo Persico e nello Stretto di Hormuz, dopo il recente aumento delle ostilità tra Stati Uniti, Israele e Iran. La misura riguarda rotte cruciali per il commercio energetico e commerciale e lascia numerose navi prive della protezione assicurativa necessaria. Il ritiro delle garanzie è stato motivato dalla valutazione di un rischio bellico ritenuto troppo elevato per le condizioni attuali.

La sospensione delle polizze sta già producendo effetti economici e logistici a livello globale. Oltre al rischio diretto per imbarcazioni e equipaggi, l’interruzione del traffico e la difficoltà di assicurare le traversate alimentano un aumento dei premi di spedizione e dei prezzi dell’energia. Le autorità portuali, gli operatori marittimi e le compagnie energetiche stanno valutando rotte alternative e misure di mitigazione, mentre i mercati monitorano l’impatto sulle catene di fornitura internazionali.

La situazione operativa nello Stretto di Hormuz

Lo Stretto di Hormuz rappresenta una rotta strategica per il transito di petrolio e gas. Negli ultimi giorni il passaggio delle navi è stato quasi paralizzato a causa di attacchi che hanno colpito petroliere e navi da rifornimento. Diverse imbarcazioni hanno subito danni da droni e proiettili, con segnalazioni di persone ferite e, in alcuni casi, decedute.

A seguito delle restrizioni operative e delle decisioni del mercato assicurativo, molte unità mercantili si sono ammassate in acque aperte al largo delle principali piattaforme produttrici di idrocarburi. Le società di navigazione stanno valutando rotte alternative e misure di mitigazione per ridurre il rischio e limitare interruzioni nelle catene di approvvigionamento.

Tipologia degli incidenti e luoghi colpiti

Gli episodi registrati comprendono attacchi con droni e impatti aerei contro navi battenti diverse bandiere. Sono stati riportati inoltre colpi diretti a petroliere in transito vicino alle coste di Paesi della regione. Le autorità marittime locali e internazionali segnalano un blocco de facto del traffico, sia dal punto di vista operativo sia sotto il profilo assicurativo.

Risposta delle assicurazioni e impatto sui premi

Di fronte all’escalation, i principali gruppi di assicurazione marittima e i club di protezione e indennizzo hanno comunicato la sospensione o il ritiro della copertura war risk nell’area interessata. La decisione ha creato un effetto immediato sul piano operativo: gli armatori che intendono transitare devono oggi ricercare polizze alternative o rinunciare alla rotazione.

Le opzioni disponibili risultano spesso più costose o inesistenti per tratte considerate ad alto rischio. Le autorità marittime locali e internazionali descrivono la situazione come un blocco de facto del traffico sotto il profilo assicurativo, con conseguenze dirette sulle rotte e sulla programmazione delle navi.

Come cambiano i prezzi delle polizze

I premi per il rischio bellico sono aumentati in modo significativo. In termini pratici, l’incremento può tradursi in costi aggiuntivi di centinaia di migliaia di dollari per ogni viaggio di una grande petroliera. Tale escalation dipende da valutazioni tecniche del rischio e dalla percezione diffusa dell’area come non idonea a operazioni commerciali ordinarie.

Gli operatori del mercato segnalano ripercussioni a catena: riallocazione delle rotte, aumento dei noli e potenziali ritardi nelle consegne. Le compagnie di assicurazione mantengono un monitoraggio continuo della situazione, con possibili ulteriori adeguamenti delle condizioni di polizza nei prossimi giorni.

Ripercussioni sui mercati energetici e sulle catene logistiche

Il blocco delle rotte e l’aumento dei costi assicurativi incidono direttamente sui prezzi del petrolio e del gas. La scarsità di assicurazioni scoraggia gli armatori dall’inviare navi nella regione. Ne conseguono tempi di attesa più lunghi e congestione nei porti e negli hub di trasbordo. Queste dinamiche determinano rincari per il carico energetico diretto verso Asia ed Europa e aumentano il rischio di interruzioni nelle consegne.

Impatto sui consumatori e sui mercati nazionali

L’aumento dei costi di trasporto e la contrazione dell’offerta energetica si riflettono rapidamente sui prezzi finali di carburante, riscaldamento ed energia elettrica. La chiusura parziale delle rotte coincide inoltre con interruzioni produttive in alcuni punti di estrazione e raffinazione, amplificando gli effetti sul mercato interno. Gli operatori monitorano l’evoluzione dei premi assicurativi e le possibili misure logistiche, con impatti attesi sui prezzi al consumo e sulla disponibilità di forniture nel breve termine.

Quali soluzioni sono possibili?

Per attenuare l’impatto immediato, le autorità e gli operatori navali possono organizzare convogli scortati da forze multinazionali o deviare le rotte verso passaggi più lunghi ma meno esposti. Convoglio scortato indica una formazione di navi accompagnata da unità militari per garantire la sicurezza del transito. Queste opzioni riducono il rischio di attacchi, ma aumentano i tempi di transito e i costi operativi.

Sul piano assicurativo, alcuni armatori potrebbero ricercare polizze specifiche a premi più elevati o ricorrere a meccanismi di coassicurazione e a strumenti finanziari privati. In assenza di una de-escalation, la combinazione di rischio operativo e rischio assicurativo resterà determinante per le decisioni di armatori, trader e governi. L’evoluzione della situazione geopolitica e l’eventuale raggiungimento di accordi rimangono i fattori chiave per la stabilizzazione dei premi e della logistica, con riflessi attesi sui prezzi al consumo e sulla disponibilità delle forniture nel breve termine.

La sospensione delle coperture per il rischio bellico nello Stretto di Hormuz segnala che la percezione di pericolo sulle rotte marittime fondamentali produce effetti immediati sul mercato globale dell’energia.

La riduzione delle garanzie assicurative accelera la rivalutazione delle rotte commerciali e obbliga operatori e Stati a rivedere strategie logistiche, con impatti attesi sui premi assicurativi e sui prezzi al consumo nel breve termine.