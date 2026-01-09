Arrestato Jacques Moretti, proprietario del locale Le Constellation di Crans-Montana, nell’ambito dell’inchiesta sull’incendio di Capodanno che ha causato 40 vittime e 116 feriti. La Procura del Vallese ha disposto la custodia cautelare per un possibile rischio di fuga, segnando un cambio di rotta rispetto alle precedenti valutazioni.

Strage di Crans-Montana, cambio di strategia della Procura e contesto dell’inchiesta

La decisione della procuratrice Seppey segna un’inversione di posizione rispetto ai giorni precedenti, quando il Ministero pubblico aveva escluso la carcerazione preventiva, ritenendo che non fossero soddisfatte le condizioni legali, in particolare il pericolo di fuga o di inquinamento delle prove. Nei giorni scorsi, sia gli avvocati delle vittime sia la stampa internazionale avevano intensificato le pressioni affinché la coppia fosse arrestata.

🚨🇨🇭 ALERTE INFO – Jacques Moretti, gérant du bar incendié de Crans-Montana, a été placé en détention. (Blick) pic.twitter.com/v4VPd56q8Y — SuisseAlert (@SuisseAlert) January 9, 2026

Strage di Crans-Montana, Jacques Moretti è stato arrestato: “Potenziale rischio di fuga”

Come riportato da Bild, la custodia cautelare disposta per Jacques Moretti dovrà essere confermata entro 48 ore dal Tribunale delle Misure Coercitive del Vallese. Resta fermo che l’imputato beneficia della presunzione di innocenza. I Moretti sono accusati di omicidio colposo, incendio colposo e lesioni personali colpose, mentre i dettagli relativi alla notte della tragedia saranno affrontati nel prossimo interrogatorio.

Secondo quanto dichiarato da 24 Heures, la Procura del Vallese ha giustificato la misura cautelare nei confronti di Jacques Moretti ritenendo sussistente un potenziale rischio di fuga.

Il pubblico ministero incaricato dell’inchiesta sull’incendio del bar Le Constellation a Crans-Montana, Catherine Seppey, ha disposto l’arresto di Jacques Moretti, uno dei due proprietari del locale, mentre la compagna, Jessica Moretti, è stata rilasciata. La coppia, di origine corsa, è stata ascoltata per la prima volta alla presenza degli avvocati delle vittime durante un’udienza svoltasi venerdì mattina a Sion.

La sessione non avrebbe riguardato l’esame dei fatti contestati, ma si sarebbe concentrata sulla valutazione della loro situazione personale e patrimoniale. Jessica Moretti, ai microfoni di Léman Bleu, ha dichiarato: “Desidero scusarmi“.