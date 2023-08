Home > Video > Street Photography: le foto a Valeria e Demi Street Photography: le foto a Valeria e Demi

Lo street photographer @edoardogirardin immortala sconosciuti in giro per l'Italia ed i suoi scatti sono davvero emozionanti. Proprio come quelli che hanno come protagonisti Valeria, una ricercatrice, ed il suo splendido cane Demi. Le foto parlano da sole