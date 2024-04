Strette di mano tiepide e sorrisi di circostanza tra Schlein e Conte

Roma, 9 apr. (askanews) – Un (mancato) incontro che fotografa lo stato dei fatti tra Elly Schlein e Giuseppe Conte. Strette di mano tiepide, e sorrisi di circostanza. Luogo: un convegno sui bacini idrici alla Camera con le conclusioni affidate ai due. Il macigno in mezzo è la vicenda di Bari e lo stop alle primarie con l’arroccamento sui rispettivi candidati, almeno per ora. Non un bel viatico per future alleanze. E’ il primo incontro pubblico dove sono presenti entrambi.

Quando i relatori si schierano per la photo opportunity Schlein e Conte sono a distanza di sicurezza. È la segretaria ad andargli incontro e a stringergli la mano. Dopo gli scatti, i fotografi chiedono una nuova stretta di mano, che è frettolosa, e a chi chiede “come sono in queste ore i rapporti tra loro”, Schlein apre le braccia e risponde: “Sempre bene, come vede”. Schlein è arrivata al convegno verso mezzogiorno e si è seduta in prima fila. Conte in netto ritardo, dopo che tutti i relatori sono intervenuti (compresa la leader Dem). Salito direttamente sul palco ha salutato i “presenti” e la “Schlein che vedo”. Poi, dopo le foto di rito, via entrambi senza rilasciare dichiarazioni alla stampa. Conte si districa con una battuta: “Mi impegno a non dichiarare…”