Stretto di Hormuz: chiusure, permessi selettivi e impatto sul petrolio

Lo stretto di Hormuz è diventato un punto di controllo: alcune navi autorizzate, pedaggi annunciati e una petroliera che ha fatto marcia indietro mostrano i rischi per le esportazioni e i prezzi

Negli ultimi giorni lo Stretto di Hormuz è tornato al centro delle preoccupazioni globali per la sicurezza marittima e l’approvvigionamento energetico. Fonti iraniane e dati di monitoraggio navale hanno documentato una situazione in rapida evoluzione, con passaggi consentiti solo a navi selezionate e, secondo comunicazioni diffuse il 9 aprile 2026, un blocco che ha costretto almeno una petroliera ad invertire la rotta vicino alla costa dell’Oman.

Quanto accaduto mette in evidenza come il controllo di quel corridoio di mare — cruciale per i flussi di petrolio e prodotti energetici — possa tradursi in leve politiche e finanziarie. A cascata, decisioni sull’accesso e sull’imposizione di tariffe influenzano export, assicurazioni e il prezzo del greggio sui mercati internazionali.

Chiusura e manovre navali

Il 9 aprile 2026, secondo l’emittente iraniana Press TV, lo Stretto è stato segnalato come completamente chiuso, una misura che ha indotto alcune imbarcazioni a tornare indietro.

Tra gli episodi registrati, la nave Auroura ha effettuato una virata di 180 gradi nelle acque prospicienti Musandam (Oman) ed è rientrata nel Golfo Persico. Questo tipo di manovre, documentate dai sistemi di tracciamento, riflette la capacità delle autorità regionali di interrompere o regolare il transito, e sottolinea come la sicurezza marittima sia strettamente connessa all’escalation militare e diplomatica.

Tracciamento e conferme

I dati aperti dei portali di monitoraggio navale hanno offerto una lettura indipendente della situazione: movimenti anomali, inversioni di rotta e picchi di attività radar. Il ricorso a MarineTraffic e piattaforme simili ha permesso di verificare che, nel fine settimana precedente, il numero di attraversamenti era aumentato, segno di una situazione fluida ma ancora instabile. Tale evidenza tecnica certifica che le restrizioni non sono solo annunci politicamente, ma incidono concretamente sui corridoi di navigazione.

Regole di transito e pedaggi imposti

Già il 6 aprile 2026 fonti iraniane hanno comunicato che il passaggio sarebbe stato concesso soltanto a navi battenti determinate bandiere — tra cui quelle di Francia, India, Turchia e Pakistan — e a chi continua a comprare greggio iraniano. In parallelo, Teheran ha annunciato l’introduzione di una forma di pedaggio per il transito, definito come compensazione per i danni di guerra: una novità che trasforma lo Stretto in un punto di controllo economico oltre che strategico.

Condizioni e proposte diplomatiche

Il governo iraniano ha respinto l’idea che la riapertura possa essere legata a una mera tregua temporanea, ritenendo invece necessarie garanzie più strutturate. È stata esaminata anche una proposta di cessate il fuoco arrivata dal Pakistan, ma Teheran ha dato segnali di non voler accettare pressioni o scadenze imposte dall’esterno. Sul piano pratico, sono circolate cifre e meccanismi di pagamento: si è parlato di un costo stimato di 1 dollaro al barile e di trasferimenti via criptovalute, mentre altre fonti hanno indicato importi forfettari molto più elevati per singolo passaggio.

Impatto economico e reazioni dei mercati

Le conseguenze sui flussi commerciali sono immediate: con lo Stretto parzialmente bloccato, l’Iraq ha visto crollare le esportazioni marittime, mentre nel Golfo rimangono decine e centinaia di navi in attesa. Dati di società di monitoraggio come Kpler segnalavano la presenza di oltre 180 petroliere pronte al carico e più di 1.000 imbarcazioni ferme nell’area, creando un accumulo che sarebbe difficile smaltire in poche settimane.

I mercati del petrolio hanno reagito in modo contrastato: il 6 aprile 2026 il Brent con consegna a giugno è sceso a 108,19 dollari al barile (-0,77%), mentre il WTI per maggio si è attestato a 110,18 dollari (-1,2%). Gli operatori hanno interpretato i passaggi autorizzati come un segnale di parziale normalizzazione, ma gli analisti avvertono che il rischio politico resta elevato e che i costi di assicurazione per le traversate rimarranno superiori alla media. Compagnie come Hapag-Lloyd hanno preferito astenersi dal transito per preservare la sicurezza del personale.

Assicuratori e agenzie di rating hanno ribadito che, anche in ipotesi di cessate il fuoco, il ritorno ai livelli di traffico precrisi sarà graduale: secondi osservatori del settore, l’aumento delle tariffe di rischio e la cautela degli armatori potrebbero mantenere i prezzi dell’energia su livelli più alti per mesi. In questo quadro, lo Stretto di Hormuz si è confermato non solo un passaggio geografico, ma uno strumento di pressione strategica con effetti tangibili sull’economia globale.