Mai come prima Striscia la notizia di Antonio Ricci avrebbe avuto un sensibile calo degli ascolti (basti pensare che solo ieri sera Affari Tuoi ha chiuso al 28,3%, mentre il tg satirico si è fermato al 14,6%), e questo ha messo non poco in allarme Pier Silvio Berlusconi il quale, all’incontro con la stampa di ieri sera, avvenuto in vista delle festività natalizie, ha così commentato: “È innegabile che oggi Striscia la notizia è in un momento faticoso. Con 37 anni di storia è anche abbastanza normale, succede“.

Striscia la notizia e il calo degli ascolti

Il pensiero di un’alternativa al tg satirico sembra prematuro, ma non si esclude che un domani le cose possano avere risvolti differenti. “Che in futuro ci possano essere anche altri prodotti, un’alternanza di prodotti come avviene nel preserale, questo no, non lo escludo. Al momento sono fiducioso che Antonio Ricci trovi la strada per tornare a crescere. Onestamente ad oggi io conto sul lavoro di lui per rialzare almeno di un po’ il divario“, ha continuato.

La Ruota della Fortuna tra le possibili alternative a Striscia la notizia?

Se Pier Silvio Berlusconi è rimasto sul vago, a dettagliare meglio la questione interviene Davide Maggio sul suo sito, che commenta: “Per quanto ne sappiamo”, scrive il giornalista, “nella tarda primavera potrebbe arrivare nell’access di Canale 5 La Ruota della Fortuna“. Sembrerebbe infatti che già da questa primavera Striscia la Notizia potrebbe essere sostituita da La Ruota Della Fortuna di Gerry Scotti, quiz che starebbe riscuotendo molto successo in merito agli ascolti.