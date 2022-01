Successo a Palermo per le vaccinazioni notturne agli over 50

Milano, 12 gen. (askanews) – La formula notturna piace ai palermitani over 50. In circa 300 si sono presentati alla Fiera del Mediterraneo per venirsi a vaccinare, approfittando dell’open day a loro riservato.

Eseguiti prevalentemente booster di richiamo, ma anche una quarantina di prime dosi, per un totale di oltre tremila vaccini a fine giornata.

L’iniziativa è stata voluta dalla Regione Siciliana a Palermo, Catania e Messina per agevolare la vaccinazione degli over 50, ora obbligatoria.

Renato Costa, commissario straordinario per l’emergenza Covid a Palermo: “L’importanza della vaccinazione è sotto gli occhi di tutti: l’80% dei posti letto nei nostri ospedali è occupato da non vaccinati”.

Le aperture serali senza prenotazione alla Fiera del Mediterraneo sono riservate agli ultracinquantenni, dalle 20 alle 23,30 (entrando dall’ingresso di via Sadat 13). In Fiera continua anche l’open day per bambini e ragazzi dai 5 anni ai 18.

Gli ultraottantenni possono sempre accedere anche senza prenotazione.

Per tutti gli altri utenti, invece, la prenotazione è necessaria e può essere effettuata sul sito della Fiera del Mediterraneo all’indirizzo https://fiera.asppalermo.org oppure sulle piattaforme online di Poste Italiane e Costruire Salute.