Sui social, tutti sono impazziti per un acceso scambio di parole tra Maria De Filippi e Sabrina Ferilli al programma "Tu si que vales". La Ferilli ha risposto in modo mordace a De Filippi con un bel: «Ma tu che diavolo vuoi da me». Questo incidente ha attirato l'attenzione generale, entrambe le star Mediaset sono diventate virali.

Le “discussioni” tra Maria De Filippi e Sabrina Ferilli stanno diventando un elemento ricorrente e molto apprezzato nel programma “Tu Si Que Vales”. Il sabato sera la trasmissione è nuovamente andata in onda su Canale Cinque. Durante il primo episodio, oltre alle performances dei partecipanti, c’è stato un momento molto atteso dai telespettatori: lo scambio di battute tra Maria De Filippi e Sabrina Ferilli. Entrambe donne influenti nell’universo Mediaset, sono amiche non solo sul set, ma anche nella vita privata, con Maria che ha invitato spesso Sabrina ad altre programmazioni. La loro amicizia è palpabile e il pubblico sembra non riuscire a farne a meno.

Lo scontro

Nel contesto di un commento su una delle performance della prima puntata di “Tu Si Que Vales”, Maria De Filippi ha espresso un’opinione fortemente sentita. Inizialmente aveva respinto un cantante, ma poi si è ricreduta dicendo: “Per me, la musica deve suscitare emozioni, ma sono qui in qualità di giudice del popolo e non posso imporre solo quello che penso perché non sono qualcuno di importante”. Tale affermazione ha sorpreso tutti, in particolare Sabrina Ferilli, che ha risposto: “Mi scuso per le parole, ma tu ne usi di peggiori”, a cui l’attrice ha replicato: “Ma cosa diavolo vuoi da me?” Questo breve scambio di battute è stato largamente ripreso e condiviso su Twitter-X da moltissimi utenti.