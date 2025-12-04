SuperEnalotto: Jackpot di 87 Milioni di Euro Senza Vincitori! Scopri di Più!

Giovedì 4 dicembre 2025, il SuperEnalotto ha comunicato che non ci sono stati vincitori con il punteggio più alto, il ‘6’, né con il ‘5+’. Questo ha portato il jackpot a una somma impressionante di 87,1 milioni di euro, rendendo la prossima estrazione di martedì 6 dicembre ancor più attesa.

Nel concorso di oggi, sono stati registrati quattro punti ‘5’, ognuno dei quali ha vinto una quota di 42.840,39 euro.

La combinazione vincente è stata: 12, 30, 45, 48, 59, 60, con il numero jolly 40 e il SuperStar 90.

Come funziona il SuperEnalotto

Il SuperEnalotto è un gioco molto popolare in Italia, in cui i giocatori selezionano sei numeri da un totale di novanta. La giocata minima consiste in una colonna, ovvero una combinazione di sei numeri, mentre la massima può arrivare a 27.132 colonne, grazie ai sistemi a caratura. Ogni combinazione costa 1 euro, mentre l’aggiunta del numero SuperStar richiede un ulteriore costo di 0,50 euro.

Dettagli sui premi

Le vincite nel SuperEnalotto variano in base al numero di numeri indovinati e al jackpot complessivo. Ecco una panoramica delle possibili vincite:

Con 2 numeri indovinati, si possono vincere circa 5 euro .

. Con 3 numeri, la vincita sale a circa 25 euro .

. Indovinando 4 numeri, si può ricevere circa 300 euro .

. Con 5 numeri, la vincita può arrivare a 32.000 euro .

. Infine, con 5 numeri più il numero Jolly, la vincita è di circa620.000 euro.

Controllo delle vincite e statistiche

Per chi desidera verificare le proprie vincite, è disponibile l’app ufficiale del SuperEnalotto, dove si possono controllare le schedine giocate e accedere a un archivio delle ultime 30 estrazioni. Questo strumento è utile anche per tenere traccia dei numeri ritardatari, che non sono stati estratti da un certo periodo di tempo, aumentando l’interesse per le prossime giocate.

Strategie di gioco e opportunità online

Giocare al SuperEnalotto è reso ancora più accessibile grazie alle opzioni di gioco online. Partecipare tramite piattaforme digitali consente di approfittare di bonus e promozioni esclusive, oltre a semplificare il processo di verifica delle vincite. Gli utenti possono anche impostare limiti di spesa per un’esperienza di gioco responsabile.

La prossima estrazione del SuperEnalotto è programmata per martedì 6 dicembre 2025, e con il jackpot in continua crescita, l’attesa è palpabile. Chiunque voglia tentare la fortuna potrà farlo fino alle 19:30 del giorno stesso, prima dell’estrazione delle 20:00. L’appuntamento con l’estrazione è un momento di grande attesa per molti, con la speranza di diventare i nuovi fortunati vincitori.