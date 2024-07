Superior Taste Award 2024, la birra Ichnusa vince il premio a Bruxelles

Ichnusa Anima Sarda continua a riscuotere successi significativi nel mondo della birra, aggiudicandosi riconoscimenti di prestigio che confermano il suo status di eccellenza internazionale. Dopo aver ricevuto numerosi premi per le sue campagne di comunicazione innovative e per la sua eccezionale qualità rapportata al prezzo, come evidenziato dall’ITQF, e aver conquistato il cuore degli italiani come la birra preferita secondo l’indagine YouGov con il 36% dei voti, si aggiunge ora un nuovo traguardo: il premio Superior Taste Award 2024.

Questo prestigioso riconoscimento non solo celebra la qualità superiore della birra, ma sottolinea anche la capacità di Ichnusa Anima Sarda di conquistare i palati più raffinati a livello internazionale.

Bruxelles, il prestigioso premio del Superior Taste Award

L’International Taste Institute di Bruxelles ha recentemente assegnato a Ichnusa Anima Sarda il prestigioso riconoscimento delle tre stelle del Superior Taste Award, il massimo punteggio possibile per la qualità gustativa. Questo raro e ambito premio viene conferito solo ai prodotti che ottengono una valutazione complessiva superiore al 90%. La giuria, composta da oltre 200 chef e sommelier di fama mondiale, inclusi chef stellati Michelin e MOF (Meilleur Ouvrier de France), applica criteri sensoriali estremamente rigorosi nella valutazione dei prodotti.

Ichnusa, punteggi top di valutazione

Ichnusa Anima Sarda ha ricevuto punteggi straordinari in tutte le categorie di valutazione del Superior Taste Award. La birra ha raggiunto il massimo punteggio del 100%, per la sua presentazione visiva, caratterizzata da un colore giallo paglierino luminoso e brillante, accompagnato da una schiuma bianca e compatta che aggiunge un ulteriore tocco di qualità.

Quanto all’olfatto, si distingue per un bouquet delicato ma deciso, con eleganti note di cereali che si fondono in maniera equilibrata. Al gusto, Ichnusa Anima Sarda si contraddistingue per la freschezza e una moderata amarezza, offrendo un equilibrio perfetto di sapori che evocano l’autenticità della splendida terra della Sardegna.