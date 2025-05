È il dilemma classico del 1° maggio. Quando tutto chiude. O quasi.

Supermercati aperti 1° maggio: orari e variazioni da città a città

Succede ogni anno. Ci si sveglia il giorno della Festa dei Lavoratori con il frigo che fa eco. E allora via, tutti a caccia del supermercato aperto. Anche nel 2025 il copione non cambia, ma la mappa dei supermercati aperti il 1° maggio è, come sempre, una giungla.

Perché? Ogni catena fa un po’ come vuole. E ogni punto vendita pure.

Aldi apre in molte città, ma occhio: gli orari cambiano da zona a zona. Bennet garantisce più aperture del solito, mentre Carrefour lascia carta bianca ai gestori: c’è chi apre, chi no. Conad, Crai, Despar, Lidl? Quasi tutti attivi, ma con orari ridotti. Famila fa il minimo sindacale. Mattina e basta. Il Gigante tiene botta in gran parte d’Italia, anche MD, ma sempre con orari light. Iper e Pam? Forse sì, forse no: meglio controllare online. Stesso discorso per Unes e U2.

E Coop? Niente da fare. Come Esselunga: chiusi tutti i punti vendita, senza eccezioni.

Supermercati aperti 1° maggio: cosa cambia a Roma, Milano, Napoli e Bologna

Roma si salva. In parte. Coop ed Esselunga serrano i battenti, ma c’è chi tiene duro: Carrefour, Conad, Pam, Lidl, MD. Alcuni fino a sera, altri solo al mattino. Discorso simile per i centri commerciali: Euroma2, Aura e Valmontone ci sono. Porta di Roma, no. Roma Est? Sì, con food court aperta fino alle 23. Comodo, se ti viene fame tardi.

Napoli non resta indietro. Anche qui aperture differenziate. Carrefour dalle 7.30, Conad solo mattina. Lidl, Decò, Penny, Sole 365? In gioco, ma dipende dal punto vendita. E pure qui, la regola è sempre la stessa: controlla prima. Sempre.

A Milano stesso film. Carrefour, Conad, Pam, Aldi, tutti attivi ma a macchia di leopardo. C’è chi fa l’intera giornata e chi solo metà. Centri commerciali? Quasi tutti operativi: Arese, Scalo Milano, Milanofiori. Fino a sera.

Bologna non delude. Carrefour di Porta Castiglione aperto fino a tarda notte. Pam, Despar, Conad, ognuno con il proprio ritmo. Ma almeno qualcosa c’è. Ikea? No, quella no.

In sintesi: il 1° maggio 2025 si può fare la spesa, sì. Ma serve un minimo di pianificazione. E un occhio al sito del supermercato. Altrimenti, si resta a pane e acqua.