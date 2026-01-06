Svizzera: Balzaretti, 'è evidente che ci sono state mancanze'**

Roma, 6 gen. (Adnkronos) – "E' chiaro che la posizione del Comune, del cantone, di tutti gli organi che erano preposti ai controlli, non è una posizione facile perché è evidente che delle mancanze ci sono state". Lo ha detto l'ambasciatore svizzero in Italia, Roberto Balzaretti, a Tg2Post.
