Svizzera: Balzaretti, 'ringrazio governo italiano per sostegno'**

Roma, 6 gen. (Adnkronos) - "Io vorrei ringraziare il governo italiano per il sostegno avuto nelle prime ore dopo questa tragedia, grazie a tutti gli operatori sanitari, medici, infermieri: una solidarietà che veramente ci ha fatto non solo piacere, ma che è stata necessaria perch&...

Roma, 6 gen. (Adnkronos) – "Io vorrei ringraziare il governo italiano per il sostegno avuto nelle prime ore dopo questa tragedia, grazie a tutti gli operatori sanitari, medici, infermieri: una solidarietà che veramente ci ha fatto non solo piacere, ma che è stata necessaria perché altrimenti non ce l'avremmo fatta da soli". Lo ha detto l'ambasciatore svizzero in Italia, Roberto Balzaretti, a Tg2Post.