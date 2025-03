Scegliere l'Italia come residenza per attività e persone molto abienti, un vantaggio fiscale ma non solo. Questo è il risultato della "CR7 Tax".

L’Italia è da diversi anni la meta preferita dai super ricchi per via delle agevolazioni fiscali che garantisce, questa norma ha un nome – tassa Cristiano Ronaldo – in omaggio al calciatore portoghese che fu il primo a beneficiarne quando ha vissuto nel nostro paese come giocatore della Juventus.

Tassa Cristiano Ronaldo, ne godono 4500 persone

La tassa Cristiano Ronaldo è un regime fiscale che permette a persone o aziende che hanno guadagni elevatissimi di scegliere il nostro paese come residenza, avendo quindi ampi sgravi fiscali dato che i redditi provengono dall’estero.

Il calciatore di Madeira è stato tra i primi a godere di questo beneficio, nel lontano 2018, ma ora sono ben 4500 i super ricchi che la utilizzano.

Non solo persone ma anche aziende come ad esempio le private equity che nella città di Milano hanno creato il proprio business portando dipendenti a lavorare a Milano ed avendo modo anche di osservare l’andamento del mercato nazionale.

Tra le città non solo Milano

Se è vero che metà dei 4500 super ricchi ha scelto Milano come città di residenza, l’altra ha optato per città come Firenze o Como dove godere del benessere artistico e paesaggistico oltre che del portafoglio.

Una norma di questo tipo è stata da poco abolita nel Regno Unito, difatti diversi super ricchi che risiedevano in UK starebbero pensando di arrivare in Italia. Il motivo è presto trovato, il regime fiscale che andrebbero a pagare è di 200.000 euro l’anno, valore che scende a 25 mila se un familiare opta per lo stesso sistema.

I vantaggi quindi sarebbero molteplici, chissà che non bisogna prepararsi ad una “invasione” di stranieri dal portafoglio gonfio sullo stivale.