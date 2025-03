I residenti di Via Padova chiedono interventi urgenti per contrastare la criminalità

La situazione attuale delle periferie milanesi

Milano, una delle città più dinamiche d’Europa, sta affrontando una crisi di sicurezza nelle sue periferie. In particolare, Via Padova è diventata un simbolo della crescente criminalità che affligge queste aree. I residenti, esasperati dalla situazione, denunciano un degrado che sembra essere diventato la norma. “Ci sentiamo abbandonati dalla giunta”, affermano, esprimendo una paura crescente per la propria incolumità e quella delle proprie famiglie.

Il presidio di Fratelli d’Italia e la raccolta firme

In risposta a questa emergenza, il partito Fratelli d’Italia ha organizzato un presidio in Via Padova, invitando i cittadini a partecipare a una raccolta firme per chiedere interventi concreti da parte delle autorità. “La sicurezza deve tornare al centro dell’agenda politica”, ha dichiarato un rappresentante del partito. La partecipazione dei residenti è stata significativa, con molte persone che si sono fermate per firmare, dimostrando un forte desiderio di cambiamento e una richiesta di attenzione da parte delle istituzioni.

Le richieste dei cittadini

I residenti di Via Padova non chiedono solo più sicurezza, ma anche un piano di riqualificazione delle aree degradate. “Vogliamo che le nostre strade tornino a essere sicure e vivibili”, affermano. Le richieste includono un aumento della presenza delle forze dell’ordine, l’installazione di telecamere di sorveglianza e interventi per migliorare l’illuminazione pubblica. La sensazione è che senza un intervento deciso, la situazione possa ulteriormente deteriorarsi, portando a un aumento della paura e dell’insicurezza tra i cittadini.