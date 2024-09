Taylor Mega ha ricevuto il Tapiro d'oro e ha confermato la sua relazione passata con Fedez, precisando che il suo commento recente non mirava a Chiara Ferragni.

Il Tapiro d'oro è stato assegnato a Taylor Mega a seguito delle polemiche tra i rapper Fedez e Tony Effe. L'influenzatrice ha confermato una storia con Fedez e negato che un suo recente messaggio sui social fosse rivolto a Chiara Ferragni. Sul momento preciso della sua relazione con Fedez, Mega non ha fornito dettagli, lasciando l'argomento in sospeso.

Taylor Mega ha confermato di aver avuto una relazione con Fedez. Ha inoltre chiarito che il sottinteso messaggio pubblicato sui social network qualche giorno fa (“Questa tendenza di voler apparire come brave ragazze per poi rivelarsi le peggiori mi lascia perplessa”) non era diretto contro Chiara Ferragni. Sulla questione se la sua relazione con Fedez sia avvenuta mentre lui era con Chiara Ferragni, l’influencer non ha dato una risposta definitiva, lasciando il mistero irrisolto.