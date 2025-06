Martedì 4 giugno, intorno alle ore 20.47, la Polizia ha evitato che si consumasse una tragedia a Pesaro, nelle Marche. Un uomo infatti stava camminando sui binari ma è stato tratto in salvo prima che arrivasse il treno. Ecco come è andata.

Tempestivo intervento della polizia a Pesaro: evitata tragedia sui binari della stazione

Poteva essere una tragedia, l’ennesima persona travolta e uccisa da un treno. Invece, grazie al tempestivo intervento della Polizia, l’uomo che stava camminando sui binari della stazione di Pesaro è stato tratto in salvo prima che arrivasse il convoglio. Il fatto è successo martedì 4 giugno, intorno alle ore 20.47. La Polizia aveva ricevuto una telefonata per una persona molesta vicino ai binari ma, quando le forze dell’ordine sono giunte sul posto, hanno notato l’uomo che si stava avvicinando sempre di più al binario numero 2. I poliziotti gli hanno urlato di fermarsi, ma lo sconosciuto è sceso sui binari. A questo punto, uno dei poliziotti è sceso sui binari per prelevare l’uomo di peso prima che arrivasse il treno. Una scena che è stata ripresa dalle telecamere di videosorveglianza, una scena quasi da film, col gesto eroico del poliziotto che ha messo a repentaglio la propria vita per salvare quella di un cittadino.

L’uomo sui binari era ubriaco

Grazie al tempestivo intervento dei poliziotti della Questura di Pesaro, l’uomo sui binari è stato tratto in salvo prima che arrivasse il treno e lo travolgesse. Solo in un secondo momento si è appurato che l’uomo in questione era ubriaco, motivo per il quale probabilmente si trovava sui binari.