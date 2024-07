L’edizione estiva di Temptation Island 2024 è finita da qualche giorno, ma alcuni personaggi continuano a far parlare di loro. Nelle ultime ore, Lino, ex fidanzato di Alessia, si è scagliato contro Martina, ex di Raul, tirando in ballo anche il tentatore Carlo.

Temptation Island: Lino contro Martina

Nei giorni scorsi, Martina De Ioannon ha criticato Lino Giuliano per come si è comportato con Alessia durante Temptation Island. Il ragazzo, neanche a dirlo, non ha incassato in silenzio. Via social, ha replicato a tono, tirando in ballo anche il tentatore Carlo e il percorso della simpatica romana all’interno del programma delle tentazioni.

Le parole di Lino Giuliano

Lino, senza giri di parole, ha accusato Martina di essersi fatta toccare dal tentatore, arrivando a corteggiarlo senza portare alcun tipo di rispetto a Raul. Giuliano ha tuonato:

“Parla lei che si è fatta mettere le mani qua e là, anche sul popò. Si è fatta prendere in braccio da quello, sculettava davanti a lui. Praticamente lo stava corteggiando. (…) Non può attaccarmi o parlare di me. Pensasse a sé perché di me non può proprio parlare”.

Lino o Martina: i fan di Temptation Island sono divisi

In effetti, anche se in modo diverso, Lino e Martina hanno vissuto Temptation Island senza portare rispetto ai rispettivi fidanzati. Forse è proprio per questo che i fan non riescono a schierarsi da una parte o dall’altra. Ovviamente, ci sono simpatizzanti che riescono comunque a prendere una posizione. Tra i commenti si legge: “Lui si permette di criticare Martina quando nel programma ha fatto lo schifo, dovrebbe stare zitto”, oppure “Da che pulpito viene la predica”, o ancora “Sono uno peggio dell’altro”.