Sinner trionfa su Shelton: accesso ai quarti di finale nell’ATP Shanghai

Nel contesto del Masters 1000 di Shanghai, il tennista italiano Jannik Sinner ha conseguito un significativo successo sportivo, superando l’atleta statunitense Ben Shelton negli ottavi di finale e assicurandosi così l’accesso ai quarti di finale del prestigioso torneo.

Tennis ATP Shanghai: Sinner supera Shelton e avanza ai quarti di finale

L’incontro, che è stato trasmesso in diretta televisiva su Sky Sport Uno e reso disponibile in streaming sulla piattaforma NOW, ha visto i due atleti confrontarsi nuovamente sul cemento cinese dopo un anno dal loro precedente incontro, nel quale Shelton aveva prevalso, ottenendo quella che rimane ad oggi la sua unica vittoria negli scontri diretti con il campione altoatesino.

Nel corso della partita, della durata di novanta minuti, Sinner ha dimostrato una notevole resilienza, riuscendo a neutralizzare sette palle break e concludendo l’incontro con i parziali di 5-4, 7-6.

Questa prestazione rappresenta la sessantaduesima vittoria stagionale per il tennista italiano, il quale ha costantemente raggiunto i quarti di finale in tutti i tornei disputati nel corso dell’anno.

Il prossimo avversario di Sinner sarà il tennista russo Daniil Medvedev, che si è qualificato sconfiggendo l’atleta greco Stefanos Tsitsipas. L’imminente incontro dei quarti di finale si preannuncia come una sfida di elevato livello tecnico, considerando il calibro dei due contendenti.