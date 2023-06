Tennis: Roland Garros, Svitolina ko in due set e Sabalenka in semifinale

Tennis: Roland Garros, Svitolina ko in due set e Sabalenka in semifinale

Parigi, 6 giu. - (Adnkronos) - Aryna Sabalenka avanza in semifinale al Roland Garros, seconda prova stagionale del Grande Slam, in corso di svolgimento sui campi in terra battuta del Bois de Boulogne di Parigi. La bielorussa, numero 2 del mondo e seconda testa di serie, sconfigge l'ucraina Elin...

Parigi, 6 giu. – (Adnkronos) – Aryna Sabalenka avanza in semifinale al Roland Garros, seconda prova stagionale del Grande Slam, in corso di svolgimento sui campi in terra battuta del Bois de Boulogne di Parigi. La bielorussa, numero 2 del mondo e seconda testa di serie, sconfigge l'ucraina Elina Svitolina, numero 192 del ranking Wta, con il punteggio di 6-4, 6-4 in un'ora e 36 minuti. A fine partita la Svitolina si è rifiutata di dare la mano all'avversaria. Sabalenka affronterà in semifinale la ceca Karolina Muchova, numero 43 del mondo.