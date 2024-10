Le polemiche tra Carolyn Smith e Simone Di Pasquale

Durante l’ultima puntata di Ballando con le stelle, si è verificato un acceso scambio di opinioni tra la giudice Carolyn Smith e l’ex maestro Simone Di Pasquale. La discussione è emersa dopo l’esibizione di Francesco Paolantoni e Anastasia Kuzmina, quando Di Pasquale ha affermato che i giudici erano “tutti uguali” e ha invitato Carolyn a concentrarsi sul suo lavoro. Queste parole hanno scatenato la reazione della Smith, che ha dichiarato di non comprendere il motivo di tali affermazioni, sottolineando la sua professionalità.

Le reazioni dei protagonisti

In studio, Caterina Balivo ha invitato diversi ospiti a commentare l’accaduto. Rossella Erra e Sara Di Vaira hanno fornito dettagli inediti, rivelando che la Smith si è sentita offesa dall’atteggiamento di Di Pasquale. Erra ha evidenziato come Paolantoni fosse spesso mortificato dalla giuria, mentre Di Vaira ha spiegato che le parole di Simone erano intese a riequilibrare la situazione, data la preparazione tecnica della Smith.

Un clima teso tra i giudici

Fabio Canino ha cercato di smorzare la tensione, affermando che Simone non è una persona maleducata e che la sua affermazione è stata una semplice caduta di stile. Tuttavia, il clima rimane teso, con Carolyn che ha definito il suo rapporto con Di Pasquale “neutro”. Inoltre, si è parlato di un’altra discussione tra Carolyn e Rossella Erra, che ha ulteriormente complicato le dinamiche all’interno del programma. La Balivo ha messo in evidenza come, nonostante le apparenti buone relazioni, ci siano tensioni latenti tra i membri del cast.