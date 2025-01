Forti tensioni in Medio Oriente. Israele ha infatti accusato Hamas di aver commesso due violazioni dell’accordo di cessate il fuoco a Gaza, pertanto non approverà il ritorno degli abitanti del nord della Striscia.

Tensioni tra Israele e Hamas: due violazioni dell’accordo

Israele afferma che Hamas ha commesso due violazioni dell’accordo di cessate il fuoco a Gaza. L’ufficio del premier israeliano, come scrive Times of Israel, ha sottolineato che: “Arbel Yehud non è stata ancora rilasciata e l’elenco dettagliato delle condizioni degli ostaggi per la fase 1 non è stato ancora presentato.” Arbel avrebbe infatti essere stata rilasciata ieri, sabato 25, invece così non è stato.

Israele blocca il passaggio a nord di Gaza

Secondo Israele Hamas avrebbe commesso due violazioni dell’accordo di cessate il fuoco a Gaza, oltre a non aver rilasciato Abel Yehud, Hamas non avrebbe nemmeno consegnato l’elenco dettagliato delle condizioni degli ostaggi per la fase 1. Di conseguenza, Israele ha bloccato il passaggio a nord di Gaza, come riportato dal Times of Israel: “è stato deciso che il passaggio dei cittadini di Gaza verso la parte settentrionale di Gaza non sarà approvato.”