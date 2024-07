Nel centro di Lugano si è verificato un tentativo di rapina. Sono stati momenti pieni di tensione, in cui sono rimasti coinvolti anche alcuni passanti.

Tentata rapina in centro a Lugano: tentativo di arresto, colluttazione e sparo

Momenti di grande tensione in centro a Lugano, con un tentativo di rapina, un tentativo di arresto, una colluttazione e addirittura uno sparo. L’intervento di alcuni passanti è servito a immobilizzare uno dei rapinatori che avevano tentato il colpo in via Pessina, fortunatamente sventato senza gravi conseguenze. Un passante che si è trovato lì per caso ha ripreso la scena, assistendo all’intervento della polizia nella gioielleria e ufficio cambi Taleda.

Tentata rapina a Lugano: le immagini riprese in un video

Nel video si vedono due agenti che, con l’arma in mano, cercano di fermare uno dei malviventi mentre cerca di scappare dal negozio. Nonostante la pistola puntata, l’uomo ha cercato di fuggire e uno dei due poliziotti lo ha inseguito e ha iniziato una colluttazione durante il quale è stato esploso un colpo. A quel punto sono intervenuti dei passanti. Tre rapinatori sono stati fermati subito e uno è stato arrestato poco dopo.