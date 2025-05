Un episodio di violenza domestica ha scosso la comunità di Megliadino san Vitale, con un uomo arrestato per tentato omicidio della moglie.

Un episodio di violenza domestica sconvolgente

Il 6 maggio scorso, la tranquillità di Megliadino san Vitale è stata interrotta da un grave episodio di violenza domestica. Un uomo di 55 anni, di origine albanese, è stato arrestato per tentato omicidio aggravato dopo aver picchiato brutalmente la moglie, lasciandola in condizioni critiche sul terrazzo di casa, avvolta in un tappeto.

L’episodio è emerso solo oggi, grazie all’intervento della Procura della Repubblica di Rovigo, che ha disposto l’arresto dell’uomo il 10 maggio.

Dettagli dell’aggressione

Secondo le indagini, l’uomo avrebbe cercato di strangolare la moglie, facendole perdere conoscenza. Non si sarebbe fermato qui: avrebbe inferto colpi alla testa, al volto, al torace e all’addome, fino a credere che la donna fosse morta. In un atto di crudeltà, l’ha poi trascinata sul terrazzo di casa, coprendola con un tappeto. Fortunatamente, la donna è riuscita a sopravvivere e ha potuto denunciare l’accaduto, portando alla luce una situazione di maltrattamenti che durava da tempo.

Un quadro di maltrattamenti e violenze

Le indagini hanno rivelato un quadro allarmante di violenze e maltrattamenti che la donna ha subito nel corso degli anni. L’uomo, infatti, non solo l’avrebbe aggredita fisicamente, ma avrebbe anche esercitato un controllo psicologico su di lei, con minacce di morte quotidiane e offese ripetute. La libertà di movimento della donna era stata limitata, impedendole di frequentare altre persone e di vivere una vita normale. Tra gli episodi di violenza, gli investigatori hanno raccolto testimonianze di un’aggressione avvenuta il 26 agosto dell’anno scorso, in cui la donna era stata colpita al viso, al torace e alle braccia.

La reazione della comunità e delle autorità

Questo episodio ha suscitato una forte reazione nella comunità di Megliadino san Vitale, dove la violenza domestica è un problema che spesso rimane nascosto. Le autorità locali e le associazioni di supporto stanno lavorando per sensibilizzare la popolazione su questo tema, incoraggiando le vittime a denunciare e a cercare aiuto. La speranza è che situazioni come questa possano essere affrontate con maggiore attenzione e che le vittime possano trovare il coraggio di liberarsi da relazioni tossiche e pericolose.