Teo Mammucari fa il suo ritorno su Rai con il programma "Lo Spaesato", lanciando una critica a Mediaset per la mancanza di opportunità di sperimentazione.

Teo Mammucari si prepara a sbarcare su Rai 2 con il suo programma inedito, Lo Spaesato, a partire dal 16 settembre. Durante la conferenza stampa del suo show, Mammucari si è aperto a ricordi del suo percorso tra Mediaset e Rai, facendo un bilancio della sua carriera.

Le dichiarazioni di Teo Mammucari

Mammucari ha spiegato come le sue esperienze tra Rai e Mediaset siano state molto contrastanti: “Da anni non ci permettono di innovare. Uno dei principali motivi per il mio ritorno a Rai è stata questa mancanza di sperimentazione. Penso che chi ha il coraggio di rischiare, alla fine viene ricompensato”, ha affermato. “Il pubblico è stanco di guardare sempre le stesse produzioni: questo programma può essere apprezzato o meno, ma di sicuro offre qualcosa di diverso. La Rai mostra il coraggio di rischiare e non è un caso che le aziende rivali ne patiscano”.

Le decisioni nella carriera di Teo sono sempre state ponderate e riflettute attentamente: “Ho lavorato per 30 anni ed ho sempre iniziato rischiando”.

Poi il riferimento velato a Mediaset: “Quando Pier Silvio Berlusconi ha presentato i programmi autunnali ha annunciato una grande novità, ma era ‘la ruota della fortuna’. Ho pensato scherzasse. Adoro Gerry Scotti, è un carissimo amico, ma credo sia sbagliato riproporre sempre le stesse idee del passato. Le persone sono attratte dai social, si lasciano affascinare da cose diverse”.