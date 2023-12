Termiti, carne e frutta: pacchetti di Natale da scartare anche per gli animali

Roma, 22 dic. (askanews) – Chi scarta da solo, chi in compagnia… pacchetti natalizi anche per gli animali che festeggiano il loro primo Natale al Parco Natura Viva, da cui provengono le immagini. Alcuni sono arrivati da poco, altri sono nati nel corso dell’anno. Tubi regali personalizzati; pieno di termiti per il formichiere Kanaku dalla lingua lunga; pezzetti di carne per Frodo il fossa, temibile predatore dei lemuri in Madagascar; arachidi e frutta per Yuta e il suo piccolo Saki. Leccornie nei bicchiere natalizi di Thai il panda rosso. Menzione speciale per gli scimpanzé che regalano sempre uno spettacolo di strategie sociali, individuali o di gruppo, per raggiungere l’obbiettivo.