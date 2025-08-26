La vittima si chiamava Andrea Fiorelli, aveva 59 anni e pare avesse rapporti difficili con il figlio.

Giallo a Terni, Andrea Fiorelli, maresciallo di 59 anni, è stato ucciso con una motosega. Il figlio dormiva in un’altra stanza ma, cominciano a esserci dei dubbi sul suo conto: col padre aveva infatti rapporti molto tesi.

Terni, ex maresciallo ucciso con una motosega

Secondo gli inquirenti si tratta di un omicidio, l’ex maresciallo Andrea Fiorelli, 59 anni, sarebbe infatti stato ucciso con un taglio alla gola, probabilmente con una motosega, cosa che difficilmente avrebbe fatto da solo.

Per problemi di salute, dal 2018 Fiorelli era in pensione, ma l’ipotesi che si sia trattato di un gesto volontario dovuto appunto alle condizioni di salute non convince gli inquirenti. L’uomo viveva con la moglie e con il figlio che, al momento del delitto, dormiva nella sua stanza. Le squadre del Ris hanno cercato tracce biologiche o qualsiasi elemento utile a chiarire quello che è successo all’ex maresciallo. Intanto si attende la disposizione dell’autopsia. Le autorità stanno ascoltando le persone vicine alla vittima e ci si sta concentrando sui rapporti tra padre e figlio, che non erano idilliaci.

Terni, ex maresciallo ucciso con la motosega: il figlio era in casa, ma dormiva

Al momento non risultano indagati per l’omicidio dell’ex maresciallo Andrea Fiorelli. Gli inquirenti si stanno concentrando sui rapporti tra la vittima e il figlio, col quale pare litigasse molto spesso tanto che, come riportato da FanPage, più volte polizia e carabinieri sono dovuti intervenire per riportare la calma. Intanto sono stati messi sotto sequestro i due appartamento di Fiorelli e della sia famiglia e il suo cellulare, in cerca di indizi che possano portare alla verità.