L'INGV ha registrato una scossa di terremoto di magnitudo 3.7 al largo dell'isola di Leucade in Grecia: nessun danno a cose o persone.

Paura in Grecia, dove nella notte tra venerdì 22 e abato 23 ottobre 2021 l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato una scossa di terremoto di magnitudo 3.7. La profondità dell’ipocentro è stata stimata a 7 km mentre l’epicentro è stato localizzato in mare a poche miglia dalla costa ionica.

Terremoto in Grecia

Il sisma ha avuto luogo precisamente alle 3:17 alle seguenti coordinate geografiche: latitudine 38.712 e longitudine 20.512. Il punto in cui ha avuto origine il sommovimento si trova poco distante dall’isola di Leucade. Data l’intensità e la poca profondità del terremoto, è probabile che i cittadini lo abbiano distintamente avvertito e per il momento non si segnalano danni a cose o persone.

Terremoto in Grecia: la scossa pochi giorni prima

Pochi giorni prima, alle 7:32 di martedì 19 ottobre 2021, la Grecia aveva dovuto fare i conti con un’altra scossa sempre con epicentro in mare e ipocentro a 17 km di profondità. In questo caso l’intensità è stata molto più forte (misurata con una magnitudo pari a 5.8) ma non ha fatto registrare danneggiamenti a edifici o persone ferite.