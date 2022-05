Terremoto di magnitudo 3.7 a Firenze: epicentro a 3 chilometri da Impruneta

Una scossa di terremoto di magnitudo 3.7 è stata avvertita a Firenze: il sisma ha avuto un epicentro situato a 3 chilometri da Impruneta.

Una scossa di terremoto di magnitudo 3.7 ha fatto tremare la terra in provincia di Firenze, in Toscana. Il fenomeno sismico è stato registrato dall’Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia nella tarda serata di giovedì 12 maggio. Il terremoto si è verificato a 3 chilometri a sud ovest di Impruneta e ha avuto una profondità di 8 chilometri.

Firenze, terremoto di magnitudo 3.7 a Impruneta

Nella tarda serata di giovedì 12 maggio, alle 23:12:03 ora italiana, l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv) ha rilevato una scossa di terremoto di magnitudo 3.7 in prossimità di Firenze, in Toscana.

Il terremoto di magnitudo 3.7, sulla base delle informazioni diramate dall’Ingv, ha avuto un epicentro localizzato a 3 chilometri a sud est del comune di Impruneta, in provincia di Firenze, mentre l’ipocentro ha avuto una profondità pari a 8 chilometri.

Per quanto riguarda le coordinate geografiche del sisma, sono state indicate una latitudine pari a 43.6580 e una longitudine pari a 11.2380.

La scossa, la cui entità viene descritta nella scala Richter come un episodio “molto leggero”, non sembra aver provocato danni a cose o persone.

Il terremoto di magnitudo 3.7 è stato individuato dalla Sala Sismica INGV-Roma e, in considerazione della sua scarsa profondità, è stato particolarmente avvertito nelle zone limitrofe all’epicentro.

In seguito al sisma, sono stati molti gli utenti che risiedono in prossimità dell’epicentro a segnalare l’accaduto sui social network, riversando si in particolare su Twitter e mandando l’hashtag #terremoto in tendenza.

Alcuni utenti, infatti, hanno scritto messaggi come “Non so voi, ma io sto iniziando a rimpiangere i tranquilli lockdown del 2020”, “Intanto a Firenze si balla, e non per l’Eurovision Song Contest” o ancora “La terra della Toscana incazzata perché Achille Lauro non è passato”.

Scossa di assestamento a Firenze, secondo terremoto di magnitudo 2.3

Alle ore 23:15:22, l’INGV ha segnalato una seconda scossa di assestamento di magnitudo 2.3 con epicentro sempre a 3 chilometri a sud ovest di Impruneta.

Le coordinate geografiche del sisma corrispondono a una latitudine di 43.6610 e a una longitudine di 11.2450 mentre l’ipocentro è stato pari a 9 chilometri.

Il fenomeno sismico, data la sua lieve entità, non è stato avvertito in modo significativo dai cittadini.